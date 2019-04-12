"Страх появился позже": как начинался конфликт в Донбассе

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14 апреля исполняется пять лет с того дня, когда украинские власти начали антитеррористическую операцию в Донбассе.

Решение привлечь к конфликту на Востоке армию было принято после того, как 12 апреля 2014 года люди с оружием и в масках захватили участки милиции в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Пять лет спустя корреспонденты Би-би-си встретились в Славянске с местным журналистом Олегом Зонтовым, который был свидетелем тех событий.

Украина обвиняет Россию в причастности к разжиганию конфликта на Востоке, однако Москва отвергает эти обвинения.