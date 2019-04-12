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"Страх появился позже": как начинался конфликт в Донбассе
14 апреля исполняется пять лет с того дня, когда украинские власти начали антитеррористическую операцию в Донбассе.
Решение привлечь к конфликту на Востоке армию было принято после того, как 12 апреля 2014 года люди с оружием и в масках захватили участки милиции в Славянске и Краматорске Донецкой области.
Пять лет спустя корреспонденты Би-би-си встретились в Славянске с местным журналистом Олегом Зонтовым, который был свидетелем тех событий.
Украина обвиняет Россию в причастности к разжиганию конфликта на Востоке, однако Москва отвергает эти обвинения.
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12 апреля 2019
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