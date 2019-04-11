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Три факта о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
В Лондоне арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Последние семь лет он жил в посольстве Эквадора, где скрывался от возможной экстрадиции в США.
Эквадор лишил Ассанжа убежища за "неоднократное нарушение международных конвенций", заявил президент страны Ленин Морено. Затем посол Эквадора лично вызвал полицию.
В США Ассанжу грозит до пяти лет лишения свободы.
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11 апреля 2019
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