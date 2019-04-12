Пять вещей из космоса, которыми вы пользуетесь

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12 апреля в России отмечают День космонавтики. С запуском первого спутника 4 октября 1957 года космос вошел в нашу жизнь, принес нам массу нововведений и даже стал частью моды.

Освоение космоса обогатило не только научные знания землян об устройстве вселенной, но и повседневный быт каждого человека. Липучки на одежде, беспроводные пылесосы, беговые кроссовки - все это родом из космоса.