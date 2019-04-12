Полиция Орегона поймала и обезвредила пылесос
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Полиция Орегона поймала и обезвредила пылесос

В полицию Орегона поступил вызов: владелец дома заметил подозрительное движение в ванной комнате.

На место выехал целый наряд с оружием и собаками. Войдя в ванную, полицейские обнаружили там всего лишь пылесос.

  • 12 апреля 2019
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