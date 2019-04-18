Вы бы смогли сортировать мусор в 7 разных пакетов? В Швеции могут!

12 млн фунтов ущерба и 300 арестованных: прямое включение с экологического протеста в Лондоне

В Лондоне третий день проходят экологические протесты. Протестующие называют себя "Восстание против вымирания". Их главные требования к британской политической элите - говорить правду об изменении климата, сократить выбросы углерода до нуля к 2025 году и создать гражданскую комиссию для контроля за исполнением этих требований. Корреспондент Алексей Калмыков рассказал о происходящем.