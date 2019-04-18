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Вы бы смогли сортировать мусор в 7 разных пакетов? В Швеции могут!
В шведском городе Эскильстуна смогли добиться того, что половина производимых отходов перерабатывается. Это стало возможно благодаря сбору мусора в пакеты разного цвета.
В зеленые пакеты жители кладут пищевые отходы, в оранжевые — пластик, в синие — газеты, в коричневые — металл, и так далее. Весь мусор попадает на одну перерабатывающую станцию. Там он легко и автоматически сортируется благодаря ярким цветным пакетам.
Мусор при такой системе нужно забирать раз в две недели, что разгружает дороги и уменьшает выбросы.
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18 апреля 2019
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