ТВ-новости: Джулиану Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 апреля:
- "Неуважительное и агрессивное поведение". В Лондоне арестован Джулиан Ассанж. Эквадор лишил его политического убежища и теперь ему грозит экстрадиция в США.
- Есть у брекзита начало, нет у брекзита конца... Почему расставание Британии и Евросоюза превратилось в мыльную оперу.
- Суверенный интернет для суверенной демократии. Российская Госдума приняла вызваавший споры закон об автономии российского сегмента всемирной сети. Наш корреспондент спросил российских депутатов о жизни без интернета.
- Военный переворот в Судане. Армия Судана объявила об аресте президента Омара Башира, он правил страной почти 30 лет.
- Политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков об отношениях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского и о том, готов ли Зеленский дебатировать с Порошенко.
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11 апреля 2019