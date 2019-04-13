Вихрь дождя: крупнейший в мире крытый водопад в Сингапуре. Видео

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В Сингапуре открылся самый высокий в мире крытый водопад
В сингапурском аэропорту Чанги открылся самый высокий в мире крытый водопад.
В водопаде "Вихрь дождя" используют дождевую воду, которую собирают и постоянно закачивают на крышу.
Высота водопада - 40 метров и семь этажей аэропорта.
Новая достопримечательность уже стала популярным местом для любителей селфи.
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13 апреля 2019
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