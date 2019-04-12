ТВ-новости: Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире
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ТВ-новости: Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 апреля:

  • Европейские смотрины и перепалка в прямом эфире. Кандидаты в президенты Украины обменялись резкими словами в прямом эфире.
  • В ожидании экстрадиции. Что в США грозит Джуллиану Ассанжу, который накануне был арестован в Лондоне.
  • Птица с перебитым крылом. Как в Беларуси спасают пернатых, пострадвших по вине человека.
  • Настоящая жизнь Вестероса. Как сериал "Игра престолов" помогает экономике Северной Ирландии.
  • Переворот в Судане. Что ждет страну?
  • Ровно пять лет назад вооруженные люди в масках захватили участки милиции в Славянске и Краматорске. Как живет Славянск теперь?
  • 12 апреля 2019
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