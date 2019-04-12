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ТВ-новости: Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 апреля:
- Европейские смотрины и перепалка в прямом эфире. Кандидаты в президенты Украины обменялись резкими словами в прямом эфире.
- В ожидании экстрадиции. Что в США грозит Джуллиану Ассанжу, который накануне был арестован в Лондоне.
- Птица с перебитым крылом. Как в Беларуси спасают пернатых, пострадвших по вине человека.
- Настоящая жизнь Вестероса. Как сериал "Игра престолов" помогает экономике Северной Ирландии.
- Переворот в Судане. Что ждет страну?
- Ровно пять лет назад вооруженные люди в масках захватили участки милиции в Славянске и Краматорске. Как живет Славянск теперь?
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12 апреля 2019
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