ТВ-новости: Что происходит с лидерами протестов в Ингушетии
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ТВ-новости: Что происходит с лидерами протестов в Ингушетии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 15 апреля:

  • В ожидании дебатов. Кандидаты в президенты Украины обмениваются взаимными обвинениями... пока заочно
  • Обыски и аресты. В Ингушетии преследуют лидеров протестов по делу о стычках с полицией во время мартовской акции в Магасе
  • Против внешней агрессии или внутренней оппозиции? Зачем президент Венесуэлы увеличивает численность ополченцев на миллион человек
  • На что ты готов, чтобы остановить климатические изменения. Наш корреспондент спрашивал участников протестов в Лондоне, готовы ли они изменить свою жизнь ради спасения планеты
  • Как помнят на родине вдову бывшего президента Сербии Слободана Милошевича Мирианну Маркович
  • Стоя над обрывом в Италии: Интервью с Яри Куосма
  • 15 апреля 2019
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