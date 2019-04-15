ТВ-новости: Что происходит с лидерами протестов в Ингушетии
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 апреля:
- В ожидании дебатов. Кандидаты в президенты Украины обмениваются взаимными обвинениями... пока заочно
- Обыски и аресты. В Ингушетии преследуют лидеров протестов по делу о стычках с полицией во время мартовской акции в Магасе
- Против внешней агрессии или внутренней оппозиции? Зачем президент Венесуэлы увеличивает численность ополченцев на миллион человек
- На что ты готов, чтобы остановить климатические изменения. Наш корреспондент спрашивал участников протестов в Лондоне, готовы ли они изменить свою жизнь ради спасения планеты
- Как помнят на родине вдову бывшего президента Сербии Слободана Милошевича Мирианну Маркович
- Стоя над обрывом в Италии: Интервью с Яри Куосма
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15 апреля 2019