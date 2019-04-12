Трамп об Ассанже: какой такой WikiLeaks?

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Cегодня Джулиан Ассанж впервые за семь лет проснулся в лондонской тюрьме Уандсворт, а не в посольстве Эквадора.

В 2010 году он провел в этой тюрьме несколько дней, когда шведская прокуратура выдала ордер на его арест по обвинению в изнасиловании двух женщин в Швеции.

Лондонский суд тогда решил выпустить его из тюрьмы под залог. Теперь основателя WikiLeaks обвинили в нарушении условий залога - и за это его могут посадить в тюрьму на год.

Главная же причина его вчерашнего ареста - запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп, который во время своей кампании всячески приветствовал разоблачения WikiLeaks, после ареста Ассанжа заговорил по-другому.