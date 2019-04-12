Разминка перед боем: как поговорили Зеленский и Порошенко
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Разминка перед боем: как поговорили Зеленский и Порошенко

Первая публичная беседа между кандидатами в преддверии дебатов на стадионе была больше похожа на перепалку.

Петр Порошенко неожиданно посетил ток-шоу на телеканале "1 + 1", один из совладельцев которого - олигарх Игорь Коломойский.

Президент почти сразу пригласил на дебаты в студию Владимира Зеленского. Тот позвонил в студию и резко обратился к Порошенко, но разговор не удался и Зеленский бросил трубку.

В итоге кандидаты, так и не договорились, когда им предстоит встретиться на стадионе "Олимпийский".

  • 12 апреля 2019
Go to next video: Порошенко и Зеленский сдали кровь в преддверии теледебатов. Видео