Выборы на Украине: спецвыпуск Би-би-си

Смотрите в прямом эфире спецвыпуски Русской службы Би-би-си из Киева 19 и 22 апреля в 19.00 по московскому времени на телеканале Дождь, а также на канале BBCRussian в YouTube и сайте bbcrussian.com.