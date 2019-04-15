Выборы на Украине: спецвыпуск Би-би-си
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Выборы на Украине: спецвыпуск Би-би-си

Триумф демократии или выбор из двух зол; дебаты на стадионе и битва в соцсетях; игра по правилам и без: Петр Порошенко против Владимира Зеленского.

Сдержит ли свои обещания победитель и будет ли менять свои отношения с Москвой?

Мы продолжаем следить за одними из самых непредсказуемых выборов президента Украины.

Смотрите в прямом эфире спецвыпуски Русской службы Би-би-си из Киева 19 и 22 апреля в 19.00 по московскому времени на телеканале Дождь, а также на канале BBCRussian в YouTube и сайте bbcrussian.com.

  • 15 апреля 2019
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