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Видео
Выборы на Украине: спецвыпуск Би-би-си
Триумф демократии или выбор из двух зол; дебаты на стадионе и битва в соцсетях; игра по правилам и без: Петр Порошенко против Владимира Зеленского.
Сдержит ли свои обещания победитель и будет ли менять свои отношения с Москвой?
Мы продолжаем следить за одними из самых непредсказуемых выборов президента Украины.
Смотрите в прямом эфире спецвыпуски Русской службы Би-би-си из Киева 19 и 22 апреля в 19.00 по московскому времени на телеканале Дождь, а также на канале BBCRussian в YouTube и сайте bbcrussian.com.
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15 апреля 2019
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