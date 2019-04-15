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Видео
"Разговоры с арбитром": знакомьтесь с ведущими подкаста!
Дорогие подписчики! У нас прекрасная новость. Русская служба Би-би-си Ньюз запускает подкасты!
Первое шоу называется "Разговоры с арбитром", и вот его ведущие: Сева Бойко, Лиза Фохт, Витя Нехезин.
Ребята будут спорить о самых неоднозначных спортивных событиях недели, скандалах и происшествиях.
Подкаст стартует 15 апреля и будет выходить по понедельникам по следам главных событий спортивного уикенда.
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15 апреля 2019
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