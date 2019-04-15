Подкаст "Разговоры с арбитром"
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"Разговоры с арбитром": знакомьтесь с ведущими подкаста!

Дорогие подписчики! У нас прекрасная новость. Русская служба Би-би-си Ньюз запускает подкасты!

Первое шоу называется "Разговоры с арбитром", и вот его ведущие: Сева Бойко, Лиза Фохт, Витя Нехезин.

Ребята будут спорить о самых неоднозначных спортивных событиях недели, скандалах и происшествиях.

Подкаст стартует 15 апреля и будет выходить по понедельникам по следам главных событий спортивного уикенда.

  • 15 апреля 2019
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