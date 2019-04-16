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"Без костюма ты падаешь, как мешок с картошкой": интервью с изобретателем вингсьюта
Яри Куосма - изобретатель специального костюма для скайдайверов - вингсьюта.
В 1999 году он создал компанию, которая продавала такие костюмы, а также обучала спортсменов. Сам Куосма называет это "подобием автомобильных прав для скайдайверов".
Скайдайвинг - один из самых опасных видов спорта. До того как Куосма стал выпускать вингсьюты, статистика была очень плачевная: из 75 скайдайверов погибли 72.
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16 апреля 2019
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