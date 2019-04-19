"Меня называли богохульником": кто и зачем рисует граффити с Иисусом
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"Меня называли богохульником": кто и зачем рисует граффити с Иисусом

Уличный художник Арсений Бочков начал рисовать граффити с изображением Иисуса Христа в 2012 году. С тех пор в Москве и многих других городах России появилось более 200 таких граффити.

Русская служба Би-би-си поговорила с художником и узнала, зачем он рисует Иисуса на улицах и что это для него значит.

  • 19 апреля 2019
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