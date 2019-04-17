Роботы Boston Dynamics наконец-то делают что-то полезное
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Видео

Роботы Boston Dynamics наконец-то делают что-то полезное

Компания Boston Dynamics выпустила очередное видео про своих роботов.

На этот раз стая собак-роботов SpotMini тащит грузовик.

  • 17 апреля 2019
Go to next video: Boston Dynamics показала вежливых роботов