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Видео
Роботы Boston Dynamics наконец-то делают что-то полезное
Компания Boston Dynamics выпустила очередное видео про своих роботов.
- Новый робот Boston Dynamics научился "присасывать" грузы
- Робот Boston Dynamics научился паркуру. Что еще он умеет?
На этот раз стая собак-роботов SpotMini тащит грузовик.
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17 апреля 2019
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