Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Подкаст "Разговоры с арбитром". Эпизод 1: гольф, футбол, "Формула-1" и "Игра престолов"
В первом эпизоде нового подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают исторический камбэк гольфиста Тайгера Вудза на турнире "Мастерс", спорят о том, кто победит в чемпионате Англии по футболу, размышляют о превратностях судьбы гонщиков "Формулы-1" и выбирают самого спортивного персонажа "Игры престолов".
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
-
15 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне