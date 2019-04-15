Разговоры с арбитром: гольф, футбол, "Формула-1" и "Игра престолов"
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Подкаст "Разговоры с арбитром". Эпизод 1: гольф, футбол, "Формула-1" и "Игра престолов"

В первом эпизоде нового подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают исторический камбэк гольфиста Тайгера Вудза на турнире "Мастерс", спорят о том, кто победит в чемпионате Англии по футболу, размышляют о превратностях судьбы гонщиков "Формулы-1" и выбирают самого спортивного персонажа "Игры престолов".

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

  • 15 апреля 2019
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