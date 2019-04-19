Что общего у "суверенного интернета" и вашей мамы?
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Как закон о "суверенном интернете" повлияет на жизнь российских пользователей

Пока взгляды всего мира были прикованы к собору Нотр-Дам, в России приняли так называемый закон о суверенном интернете. Он коснется всех пользователей сети. Откуда он взялся, зачем нужен и что изменит для россиян? На эти вопросы мы отвечаем в первом выпуске нового подкаста Русской службы Би-би-си Ньюз «Что это было?».

  • 19 апреля 2019
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