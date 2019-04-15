"Нам будет нечего спасать": активисты перекрыли центр Лондона
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"Нам будет нечего спасать": экоактивисты перекрыли центр Лондона

В понедельник в разных частях Лондона - и некоторых других столицах - прошла акция протеста Extinction Rebellion, привлекающая внимание к проблеме изменения климата.

В Лондоне участники акции блокировали главные улицы. Они обещают продолжать свои акции, если правительство быстро не ответит на их требования.

Корреспондент Русской службы Би-си-си Бен Тавенер спрашивал участников акции на Оксфорд-серкус, что именно они готовы изменить в своей жизни, чтобы спасти планету.

  • 15 апреля 2019
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