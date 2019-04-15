В Ингушетии преследуют лидеров протестов
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Как в Ингушетии преследуют лидеров протестов

В Ингушетии прошли обыски и аресты активистов, выступающих против изменения границы с Чечней. Подробности рассказал ингушский общественник и руководитель организации "Машр" Магомед Муцольгов.

  • 15 апреля 2019
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