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Выборы на Украине: что говорят российские СМИ
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский потребовал у действующего президента и своего соперника Петра Порошенко посадить убийц активистки Екатерины Гандзюк и прекратить "бегать по каналам". А Порошенко обвинил его в антизападной риторике. Мы выяснили, как в России освещают кампанию на Украине и кого поддерживает Москва.
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15 апреля 2019
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