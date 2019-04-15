Пожар в Нотр-Даме. Видео
Media playback is unsupported on your device
Видео

Пожар в Нотр-Даме. Видео

Крупный пожар произошел в соборе Нотр-Дам в центре Парижа. Шпиль собора уничтожен огнем. В соборе Парижской Богоматери шли реставрационные работы.

  • 15 апреля 2019
Go to next video: Выборы на Украине: что говорят российские СМИ