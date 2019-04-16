Нотр-Дам внутри после пожара. Первые кадры
Media playback is unsupported on your device
Видео

Нотр-Дам внутри после пожара. Первые кадры

Появились первые кадры того, как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Огонь был взят под контроль через девять часов после возгорания.

Президент Франции обещает восстановить собор. Крупные компании и бизнесмены перечисляют деньги на восстановление памятника архитектуры.

  • 16 апреля 2019
Go to next video: "Увидеть, возможно, в последний раз" - как парижане реагировали на пожар в Нотр-Даме