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Нотр-Дам внутри после пожара. Первые кадры
Появились первые кадры того, как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Огонь был взят под контроль через девять часов после возгорания.
Президент Франции обещает восстановить собор. Крупные компании и бизнесмены перечисляют деньги на восстановление памятника архитектуры.
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16 апреля 2019
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