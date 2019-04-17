Stratolaunch против «Мрии»: кто больше?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Stratolaunch против "Мрии": кто больше?

Новый американский самолет Stratolaunch Systems Model 351, предназначенный для вывода на орбиту космических аппаратов, стали называть крупнейшим в мире.

Однако по некоторым параметрам он все еще уступает украинскому грузовому гиганту АН-225 "Мрия".

Мы сравнили некоторые параметры двух самолетов.

  • 17 апреля 2019
Go to next video: Крупнейший самолет мира сажать легче, чем другие. Почему?