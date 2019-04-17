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Видео
Stratolaunch против "Мрии": кто больше?
Новый американский самолет Stratolaunch Systems Model 351, предназначенный для вывода на орбиту космических аппаратов, стали называть крупнейшим в мире.
Однако по некоторым параметрам он все еще уступает украинскому грузовому гиганту АН-225 "Мрия".
Мы сравнили некоторые параметры двух самолетов.
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17 апреля 2019
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