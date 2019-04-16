"Увидеть, возможно, в последний раз" - как парижане реагировали на пожар в Нотр-Даме
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"Увидеть, возможно, в последний раз" - как парижане реагировали на пожар в Нотр-Даме

Тысячи парижан вышли на улицы города, пели и молились, пока пламя уничтожало Нотр-Дам. Многие не могли поверить в то, что происходит.

Пожар, охвативший в понедельник собор Нотр-Дам в Париже, потушен. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Пожарные боролись с огнем больше девяти часов. По их словам, основную конструкцию собора удалось сохранить.

  • 16 апреля 2019
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