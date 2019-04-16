"Европа изнутри": вторая серия документального фильма Би-би-си

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Эта серия документального фильма Би-би-си "Внутри Европы. 10 лет хаоса" позволяет зрителям заглянуть за кулисы большой политики, став свидетелями того, как европейские лидеры и их министры в ожесточённых баталиях предотвратили мировую финансовую катастрофу.

В сердце конфликта – разногласия между осторожной Ангелой Меркель и темпераментным Николя Саркози по вопросу о том, как поступить с Грецией, которой грозит банкротство. Это история о миллиардах евро, влитых в слабую экономику, о народном бунте против жёстких экономических мер, об избрании первого в Европе популистского правительства.

Героями этой серии стали главы европейских государств – Франсуа Олланд, Маттео Ренци, а также влиятельные европейские политики – Председатель Европейского Совета Дональд Туск, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн, министр финансов Греции, радикал, Янис Варуфакис. Единая европейская валюта – самый амбициозный проект ЕС – едва не терпит крах, а Греция едва не лишается членства в ЕС.

Фильм выходит на телеканале "Дождь" 10, 17 и 24 апреля в шесть часов вечера по Московскому времени.