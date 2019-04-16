ТВ-новости: Нотр-Дам после пожара
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ТВ-новости: что будет с Нотр-Дамом после пожара

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 16 апреля:

  • Пожар в Нотр-Даме: что мы потеряли и что удалось спасти? И можно ли было тушить пожар вертолетами?
  • Война и мир в Чечне - десять лет назад закончилась контртеррористическая операция на Северном Кавказе
  • И трансгендерная женщина в Петербурге, уволенная, поскольку в России женщины к ее профессии не допускаются, сумела восстановиться на работе, даже не обращаясь в европейский суд.
  • 16 апреля 2019
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