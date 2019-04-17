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ТВ-новости: экоактивисты протестуют в Лондоне, ЛГБТ-активисты протестуют в Петербурге
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 17 апреля:
- Сидят как приклеенные - в Лондоне продолжаются протесты против изменения климата, в ход пошел суперклей
- День молчания в Петербурге - активисты ЛГБТ вышли на пикеты против ненависти и дискриминации
- В России говорят о скором уходе Валентины Матвиенко с поста главы Совета Федерации - узнаем, правда ли это
- А также - нападки на разработчика "Новичка" - наши корреспонденты встретились в Анапе с ученым Владимиром Углевым
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17 апреля 2019
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