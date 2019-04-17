ТВ-новости: протест Extinction Rebellion в Лондоне
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ТВ-новости: экоактивисты протестуют в Лондоне, ЛГБТ-активисты протестуют в Петербурге

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 апреля:

  • Сидят как приклеенные - в Лондоне продолжаются протесты против изменения климата, в ход пошел суперклей
  • День молчания в Петербурге - активисты ЛГБТ вышли на пикеты против ненависти и дискриминации
  • В России говорят о скором уходе Валентины Матвиенко с поста главы Совета Федерации - узнаем, правда ли это
  • А также - нападки на разработчика "Новичка" - наши корреспонденты встретились в Анапе с ученым Владимиром Углевым
  • 17 апреля 2019
Go to next video: 12 млн фунтов ущерба и 300 арестованных: прямое включение с экологического протеста в Лондоне