ТВ-новости: доклад Роберта Мюллера
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: что мы узнали из доклада Мюллера - и чего еще не знаем

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 апреля:

  • В США обнародован текст доклада спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве - но далеко не весь текст
  • Россия вводит новые санкции против Украины - запретили возить туда нефть и покупать украинские фуфайки и бульдозеры
  • Ученые оживили мозг свиньи через несколько часов после смерти. Что это даст людям?
  • А также - миссия с мессией. Зачем молодой художник рисует по всей России граффити Иисуса
  • 18 апреля 2019
Go to next video: Ученые частично оживили мозг свиньи: как это поможет людям