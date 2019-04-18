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ТВ-новости: что мы узнали из доклада Мюллера - и чего еще не знаем
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 апреля:
- В США обнародован текст доклада спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве - но далеко не весь текст
- Россия вводит новые санкции против Украины - запретили возить туда нефть и покупать украинские фуфайки и бульдозеры
- Ученые оживили мозг свиньи через несколько часов после смерти. Что это даст людям?
- А также - миссия с мессией. Зачем молодой художник рисует по всей России граффити Иисуса
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18 апреля 2019
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