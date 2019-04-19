ТВ-новости: дебаты Зеленского и Порошенко
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Дебаты Порошенко и Зеленского. Спецвыпуск теленовостей Би-би-си

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 апреля:

  • Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на стадионе "Олимпийский". Обсуждаем главное событие дня с медиаэкспертом Натальей Лигачевой и Андреем Андрушкивым из общественной организации Центр UA.
  • Президентские выборы на Украине проходят через пять лет после начала военных действий в Донбассе. Посмотрим спецрепортаж с линии разграничения сторон.
  • 19 апреля 2019
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