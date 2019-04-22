ТВ-новости: Зеленский - новый президент Украины. Спецвыпуск теленовостей Би-би-си
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ТВ-новости: Зеленский - новый президент Украины. Спецвыпуск теленовостей Би-би-си

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 апреля:

  • Марионетка олигархов или шанс для Украины. Ху из мистер Зеленский?
  • Война на востоке и движение на Запад. Какой будет политика нового президента Украины и что о Зеленском думают в России и Европе.
  • Результаты украинских выборов в нашем спецвыпуске из Киева мы обсуждаем с экспертами в нашей студии на Майдане - общественным деятелем Ольгой Айвазовской и политологом Владимиром Фесенко, а также с экспертом Chatham House Орысей Луцевич и Олегом Игнатовым, замдиректора Центра политической конъюнктуры.
  • 22 апреля 2019
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