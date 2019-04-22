Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: Зеленский - новый президент Украины. Спецвыпуск теленовостей Би-би-си
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 апреля:
- Марионетка олигархов или шанс для Украины. Ху из мистер Зеленский?
- Война на востоке и движение на Запад. Какой будет политика нового президента Украины и что о Зеленском думают в России и Европе.
- Результаты украинских выборов в нашем спецвыпуске из Киева мы обсуждаем с экспертами в нашей студии на Майдане - общественным деятелем Ольгой Айвазовской и политологом Владимиром Фесенко, а также с экспертом Chatham House Орысей Луцевич и Олегом Игнатовым, замдиректора Центра политической конъюнктуры.
-
22 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне