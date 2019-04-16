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Чечня через 10 лет после окончания войны
16 апреля 2009 в Чечне официально закончилась война. Что изменилось за эти годы?
Русская служба Би-би-си собрала самые разные события - от преследования ЛГБТ и активистов до извинений перед Рамзаном Кадыровым и визитов представителей российской эстрады, которые стали всё чаще наведываться в Грозный.
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16 апреля 2019
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