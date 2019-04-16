Сменить пол и потерять работу: история женщины-трансгендера из Санкт-Петербурга
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Сменить пол и потерять работу: история женщины-трансгендера из Санкт-Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга лишилась работы из-за того, что сменила пол. Оказывается, печатниками в типографии по российским правилам могут быть только мужчины.

Анастасию Васильеву (имя изменено по просьбе героини) уволили два года назад после смены пола. И вот сейчас она в суде доказала, что это было незаконно.

  • 16 апреля 2019
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