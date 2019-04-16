Сменить пол и потерять работу: история женщины-трансгендера из Санкт-Петербурга

Выборы на Украине: что говорят российские СМИ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский потребовал у действующего президента и своего соперника Петра Порошенко посадить убийц активистки Екатерины Гандзюк и прекратить "бегать по каналам". А Порошенко обвинил его в антизападной риторике. Мы выяснили, как в России освещают кампанию на Украине и кого поддерживает Москва.