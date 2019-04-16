Пожар в Нотр-Даме: все ли сделали французские власти?
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Пожар в Нотр-Даме: все ли правильно сделали французские власти?

Почему Собор Парижской Богоматери не тушили с вертолетов или самолетов? Этот вопрос обсуждают в соцсетях по всему миру.

Французские власти объяснили, что пожарную авиацию не применяли, поскольку опасались причинить вред стенам и несущим конструкциям.

Не всех такой ответ удовлетворил.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов проверил версию французских властей и пообщался с экспертами.

  • 16 апреля 2019
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