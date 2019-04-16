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Пожар в Нотр-Даме: все ли правильно сделали французские власти?
Почему Собор Парижской Богоматери не тушили с вертолетов или самолетов? Этот вопрос обсуждают в соцсетях по всему миру.
Французские власти объяснили, что пожарную авиацию не применяли, поскольку опасались причинить вред стенам и несущим конструкциям.
Не всех такой ответ удовлетворил.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов проверил версию французских властей и пообщался с экспертами.
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16 апреля 2019
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