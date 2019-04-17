Органист, который играл в Нотр-Даме, когда там начался пожар: "Уничтожена часть моей жизни"

Органист Иоганн Вексо играл в Нотр-Даме, когда там начался пожар. Он играл в соборе годами и теперь говорит, что часть его жизни уничтожена.