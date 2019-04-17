Органист, который играл в Нотр-Даме, когда там начался пожар: "Уничтожена часть моей жизни".

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Органист, который играл в Нотр-Даме во время начала пожара: "Уничтожена часть моей жизни".
Органист Иоганн Вексо играл в Нотр-Даме, когда там начался пожар. Он играл в соборе годами и теперь говорит, что часть его жизни уничтожена.
850-летнее здание серьезно пострадало от пожара, который начался в понедельник. Президент Франции обещает восстановить собор.
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17 апреля 2019
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