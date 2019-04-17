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"Он информационный террорист", - президент Эквадора Ленин Морено о Джулиане Ассанже
Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. 11 апреля Эквадор отозвал у активиста право на убежище и отменил решение о предоставлении ему гражданства.
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал Би-би-си о том, почему его правительство решило пойти на этот шаг.
Он обвинил Ассанжа в том, что тот размазывал фекалии по стенам посольства. Адвокат Ассанжа назвал это заявление "возмутительным".
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17 апреля 2019
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