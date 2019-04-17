"C нами поступают несправедливо”: как выселяют пенсионеров Росгвардии
Эти бывшие бойцы Росгвардии оказались в непростой ситуации. После выхода на пенсию они получили уведомление о необходимости выехать из служебных квартир в течение трех дней.
Пытаясь сохранить жилье, пенсионеры записали обращение к Владимиру Путину, где среди прочего упоминали свое участие в разгоне крупных митингов. В интернете видео вызвало шквал критики: пенсионерам посоветовали “самим идти на Болотную и чего-то требовать”.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Назарова поговорила с мужчинами и узнала, что бывшие росгвардейцы планируют делать дальше и как относятся к реакции соцсетей.
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17 апреля 2019
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