12 млн фунтов ущерба и 300 арестованных: прямое включение с экологического протеста в Лондоне
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12 млн фунтов ущерба и 300 арестованных: прямое включение с экологического протеста

В Лондоне третий день проходят экологические протесты. Протестующие называют себя "Восстание против вымирания".

Их главные требования к британской политической элите - говорить правду об изменении климата, сократить выбросы углерода до нуля к 2025 году и создать гражданскую комиссию для контроля за исполнением этих требований.

Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков рассказал о происходящем.

  • 17 апреля 2019
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