Вероятный уход Матвиенко из Совфеда: зачем это нужно Кремлю
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Вероятный уход Матвиенко из Совфеда: зачем это нужно Кремлю

Валентина Матвиенко - возможно - уйдет с поста спикера Совета Федерации, который она занимает восемь лет.

Об этом сообщили сразу два российских медиа со ссылкой на свои источники в Кремле.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов рассказал насколько убедительны сообщения, и зачем Кремлю менять лояльного главу Совфеда.

  • 17 апреля 2019
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