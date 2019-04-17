Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Вероятный уход Матвиенко из Совфеда: зачем это нужно Кремлю
Валентина Матвиенко - возможно - уйдет с поста спикера Совета Федерации, который она занимает восемь лет.
Об этом сообщили сразу два российских медиа со ссылкой на свои источники в Кремле.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов рассказал насколько убедительны сообщения, и зачем Кремлю менять лояльного главу Совфеда.
-
17 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне