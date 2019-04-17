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Как начался пожар в Нотр-Даме. Рассказ очевидца
Ольга Сюндюкова была на набережной у собора, когда начался пожар.
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Она рассказывает, как полицейские перекрывали остров Ситэ и что происходило на площади, когда падал горящий шпиль.
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17 апреля 2019
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