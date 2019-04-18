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"Это наш дом". Парижский художник - о том, почему он решил нарисовать Нотр-Дам после пожара
Симон рисовал Нотр-Дам несколько раз в жизни, но первый портрет этого исторического памятника художник сделал, когда ему было 12-13 лет.
Он пришел к собору на следующий день после пожара, чтобы запечатлеть трагический и важный для французов момент.
Симон поговорил с корреспондентом Русской службы Би-би-си Беном Тавенером.
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18 апреля 2019
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