"Это наш дом". Парижский художник - о том, почему он решил написать Нотр-Дам после пожара
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"Это наш дом". Парижский художник - о том, почему он решил нарисовать Нотр-Дам после пожара

Симон рисовал Нотр-Дам несколько раз в жизни, но первый портрет этого исторического памятника художник сделал, когда ему было 12-13 лет.

Он пришел к собору на следующий день после пожара, чтобы запечатлеть трагический и важный для французов момент.

Симон поговорил с корреспондентом Русской службы Би-би-си Беном Тавенером.

  • 18 апреля 2019
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