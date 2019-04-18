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Расследование спецпрокурора Мюллера опубликовано. Что дальше?
Президент США Дональд Трамп мог препятствовать расследованию о своих связях с Россией, говорится в опубликованном докладе спецпрокурора Мюллера. Он насчитал 10 эпизодов, которые можно рассматривать как попытку воспрепятствовать правосудию.
При этом, по словам генпрокурора Уильяма Барра, связи президента США с Россией расследование не обнаружило. К чему в итоге пришло громкое расследование, рассказал корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.
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18 апреля 2019
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