Расследование спецпрокурора Мюллера опубликовано. Что дальше?
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Расследование спецпрокурора Мюллера опубликовано. Что дальше?

Президент США Дональд Трамп мог препятствовать расследованию о своих связях с Россией, говорится в опубликованном докладе спецпрокурора Мюллера. Он насчитал 10 эпизодов, которые можно рассматривать как попытку воспрепятствовать правосудию.

При этом, по словам генпрокурора Уильяма Барра, связи президента США с Россией расследование не обнаружило. К чему в итоге пришло громкое расследование, рассказал корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.

  • 18 апреля 2019
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