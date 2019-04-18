Расследование спецпрокурора Мюллера опубликовано. Что дальше?

Ученые частично оживили мозг свиньи: как это поможет людям

Мозг животного взяли через четыре часа после забоя и добились от ее мозга частичной реакции на медицинские препараты и частично наладили коммуникацию между нейронами через десять часов после того, как свинье отрубили голову. Что это значит для людей?