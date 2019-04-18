Украина без нефти из России: что будет с экономикой
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Украина без нефти из России: что будет с экономикой

Россия вводит санкции против Украины - правительство запретило возить туда нефть и покупать украинские фуфайки и бульдозеры. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о санкциях накануне выборов президента Украины.

По его словам, это вынужденная мера: они должны стать ответом на решение правительства Украины расширить список запрещенных российских товаров. Насколько такое решение российского правительства болезненно для украинской экономики?

  • 18 апреля 2019
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