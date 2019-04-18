Ученые частично оживили мозг свиньи: как это поможет людям
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Ученые частично оживили мозг свиньи: как это поможет людям

Ученные Йелльского университета в США смогли частично оживить мозг свиньи после смерти. Мозг животного взяли через четыре часа после забоя и добились от ее мозга частичной реакции на медицинские препараты и частично наладили коммуникацию между нейронами через десять часов после того, как свинье отрубили голову.

Что это значит для людей?

  • 18 апреля 2019
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