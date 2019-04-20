Дорога через фронт. Репортаж с линии разграничения в Донбассе
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Дорога через фронт. Репортаж с линии разграничения в Донбассе

Президентские выборы на Украине проходят через пять лет после начала войны в Донбассе. Войны, конца которой не видно. Войны с с тысячами погибших и миллионами, которые покинули свои дома. Репортаж корреспондента Би-би-си Ольги Мальчевской с линии разграничения воюющих сторон.

  • 20 апреля 2019
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