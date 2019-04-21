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Взрывы на Шри-Ланке. Видео
На Пасху на Шри-Ланке за считанные часы прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Жертвами стали более 200 человек, ранено около 450.
Большинство атак осуществили смертники, заявили в минобороны страны.
Взрывы произошли в церквях и нескольких крупных отелях в центре столицы страны, городе Коломбо.
В стране введен комендантский час.
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21 апреля 2019
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