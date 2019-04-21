Эминем и демократия: как голосовали Зеленский и Порошенко
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Эминем и демократия: как голосовали Зеленский и Порошенко

21 апреля проходит второй тур выборов президента Украины. На пост претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. Как голосовали кандидаты и о чем говорили, опустив бюллетени в урны?

  • 21 апреля 2019
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