Подкаст "Разговоры с арбитром": маскоты для российских атлетов, поражение "Ман Юнайтед", победа "Зенита" и драка Овечкина
Во втором эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают новые официальные талисманы Олимпийского комитета России, спорят о том, поможет ли Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" снова стать великим клубом, а также дискутируют о двух победах - футбольного "Зенита" в матче с "Краснодаром" и хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в драке с Андреем Свечниковым из "Каролины Харрикейнз".
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
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22 апреля 2019
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