Сколько Москва заплатит за раздачу российских паспортов в Донбассе? Объясняем с калькулятором
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Паспорта для Донбасса могут стоить России сотни миллиардов рублей - мы посчитали.

Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это произошло через три дня после того, как Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Российские власти назвали раздачу паспортов гуманитарным шагом, а украинские говорят, что тем самым Россия фактически признала оккупацию Донбасса. Что произошло и к чему это приведет, обозреватель отдела политики Русской службы Би-би-си Елизавета Сурначева объясняет ведущему Всеволоду Бойко.

Эпизод подготовлен при участии Яны Милюковой, Павла Аксенова и Марии Киселевой.

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  • 27 апреля 2019
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