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Видео
Блогер из 1938 года: как вышивки и "Инстаграм" помогают бороться с деменцией
81-летняя Юлия Алешичева из Ленинградской области - восходящая звезда "Инстаграма". У Юлии деменция, она думает, что живет в Карелии, а еще - делает невероятные вышивки.
Ее работы и отзывы на них в интернете - это то, что помогает Юлии противостоять болезни. Вести блог в "Инстаграме" бабушке помогает внук, но кое-что кажется Юлии подозрительным. Что именно, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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23 апреля 2019
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