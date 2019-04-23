Как вышивки и "Инстаграм" помогают Юлии броться с деменцией
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Блогер из 1938 года: как вышивки и "Инстаграм" помогают бороться с деменцией

81-летняя Юлия Алешичева из Ленинградской области - восходящая звезда "Инстаграма". У Юлии деменция, она думает, что живет в Карелии, а еще - делает невероятные вышивки.

Ее работы и отзывы на них в интернете - это то, что помогает Юлии противостоять болезни. Вести блог в "Инстаграме" бабушке помогает внук, но кое-что кажется Юлии подозрительным. Что именно, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 23 апреля 2019
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